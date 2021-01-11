8 и 10 января на Яровской ТЭЦ из строя по очереди вышли два основных котла. На одном выявили повреждения теплотехнической части, на другом - электрической, сообщают Вести-Алтай. При этом температура в домах яровчан резко упала до +14... +10 градусов.Устранением аварии круглосуточно занимаются почти 20 человек. Чтобы не разморозить город, запускают третий резервный котел малой мощности, который используют летом.Напомним, осенью 2019 года после неоднократных частичных остановок работы ТЭЦ там был введен режим ЧС. И он до сих пор не снят.Между тем, проблемы с тепло- и водоснабжением в праздничные дни возникли также в Камне-на-Оби и Славгороде. В связи с этим губернатор Виктор Томенко поручил министру ЖКХ региона лично разобраться с проблемами.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОбманутый город. Как жители Ярового пострадали от ресурсовиков и управленцевСначала 25 октября отказал единственный рабочий на тот момент котлоагрегат. Еще два котла тоже были нерабочими: один капитально ремонтировали, а другой отключился из-за порыва пароперегревателя (подробнее)