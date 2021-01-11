Алтайский губернатор Виктор Томенко поручил министру строительства и ЖКХ края Ивану Гилеву выехать в Славгород и Камень-на-Оби, чтобы на месте разобраться с коммунальными проблемами.В Камне-на-Оби 3 января в котельной из строя вышел вал на подачу угля, и почти шесть часов приходилось подавать топливо вручную. Также в городе на праздниках без воды из-за аварии на водопроводе остались жильцы 65 многоквартирных домов.В Славгороде обнаружили неисправное оборудование в 10-й котельной. На параметры теплоподачи это не повлияло, жалобы поступали в связи с внешним резким снижением температуры. Причем жители продолжают направлять жалобы в связи с теплоснабжением.- Поговорите с руководством района и города, теплоснабжающих организаций, с людьми. Выясните, что в квартирах происходит. На водопроводе постоянно аварии. Проанализируйте причины, действия по устранению, какие нужны меры дисциплинарного и административного характера, - приводит слова губернатора телеграм-канал правительства края.