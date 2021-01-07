В селе Горняк пропала 47-летняя Татьяна Горбунова. Ее местонахождение неизвестно с 1 января, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае.Приметы пропавшей женщины: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.Была одета: белый пуховик, голубые джинсы, коричневые сапоги и серая шапка.С собой у женщины была черная сумка.Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный). Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.Ранее мы сообщали о том, что алтайские полицейские нашли в Рубцовске трех сбежавших подростков. Дети не пострадали, с ними провели профилактические беседы. Подробнее о случившемся можно прочитать здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Алтайском крае пропала 34-летняя женщина в зеленой шапкеЕе местонахождение неизвестно с 21 декабря (подробнее)