В селе Новониколаевка Рубцовского района 21 декабря пропала Наталья Дулина (Ускова). Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае.Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, глаза карие.Женщина была одета: серый пуховик, брюки, черные сапоги, зеленая шапкаДля поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле 18 декабря пропал 35-летний Федор Андреев. Как оказалось, это брат Дмитрия Матюшова, парня, который создал отряд «Артур», чтобы искать пропавших людей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Алтайском крае нашли пропавших девочекСестры пошли в гости и вовремя не вернулись домой (подробнее)