Алтайские полицейские нашли в Рубцовске трех сбежавших подростков. Дети не пострадали, с ними провели профилактические беседы, сообщает краевое управление МВД.17-летний юноша, находящийся под опекой бабушки и состоящий на учете, не жил дома пять дней. Его бабушка рассказала, что внук, скорее всего, находится у своей знакомой. Вскоре полицейские нашли молодого человека и вернули домой. В отношении его бабушки составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).Вскоре в полицию поступило заявление об исчезновении 16-летней учащейся Рубцовского аграрно-промышленного техникума. Девушка жила в общежитии, но вечером во время поверки ее не было на месте. К счастью, подростка нашли.Кроме того, к полицейским обратились родители ученицы 10 класса. Ночью после ссоры с родными девушка ушла из дома и перестала выходить на связь. Правоохранители нашли ее в тот же день и вернули домой.Напомним, ранее мы сообщали, что в Рубцовске полицейские нашли пропавших сестер 7 и 9 лет. Девочки пошли в гости к подружке днем, но не вернулись домой к вечеру. Выяснилось, что они заблудились.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Алтае овчарка нашла пенсионера с деменцией, который зимней ночью ушел из домаИсторию, случившуюся 9 декабря в Каменском районе Алтайского края, можно внести в список предновогодних чудес. В глухой деревне 18 часов плутал по сугробам глубокий старик. 84-летний Виктор Филипов мог бы замерзнуть у речки Чертенихи, но его спасли любовь дочери, овчарка Ксюша и добрые люди (подробнее)