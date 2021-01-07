С 11 января возобновят авиарейс, связывающий Барнаул с Омском. Вылеты будут проходить два раза в неделю, по понедельникам и субботам, на воздушном судне ATR-72. Об этом пишет пресс-служба правительства Алтайского края.Авиарейс организует компания Utair. Из Омска самолет будет отправляться в 17 часов, а прибывать в краевую столицу – в 20 часов. Вылет воздушного судна из Барнаула назначен на 20:50, в Омске пассажиры будут в 21:50.Стоимость билетов - от 891 рубля. Уточнить информацию можно, позвонив по телефону (3852) 54-31-00.Напомним, ранее мы сообщали, что с 16 января запустят прямой рейс Барнаул – Екатеринбург. Такая возможность появилась благодаря включению маршрута в список субсидируемых. Слетать туда и обратно можно будет три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Для пассажиров предлагают комфортабельные самолеты SSJ100 авиакомпании «Red Wings».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКурившего в самолете пьяного пассажира сняли с рейса в БарнаулеМужчина не реагировал на замечания бортпроводников и мешал другим пассажирам (подробнее)