2020-08-05T12:42:18+03:00
Происшествия

Курившего в самолете пьяного пассажира сняли с рейса в Барнауле

Мужчина не реагировал на замечания бортпроводников и мешал другим пассажирам
Константин Санталов
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Самолет.Самолет.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле транспортные полицейские привлекли к административной ответственности пьяного пассажира, курившего во время полета. Самолет ИркутскАнапа приземлился в аэропорту краевой столицы для дозаправки топливом, тогда мужчину и задержали, пишет Управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

Сотрудники транспортной полиции выяснили, что 29-летний пьяный житель Иркутска, курил в туалетной комнате самолета во время полета. Мужчина не реагировал на замечания бортпроводников и мешал другим пассажирам. В итоге командир воздушного судна отказал иркутянину в дальнейшем полете.

Мужчину доставили в дежурную комнату линейного отделения полиции в аэропорту Барнаула. В отношении нарушителя составили два протокола об административных правонарушениях за курение и появление в общественном месте в состоянии опьянения.

– Транспортная полиция напоминает, что запрет на курение на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полета, – отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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