Из Барнаула открывают прямой рейс в Екатеринбург

Стоимость билета в одну сторону составляет 2599 рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 16 января запускается прямой рейс Барнаул – Екатеринбург. Такая возможность появилась благодаря включению маршрута в список субсидируемых. Об этом сообщает пресс-служба барнаульского аэропорта им. Германа Титова.

Слетать туда и обратно можно будет три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. На Для пассажиров предлагают комфортабельные самолеты SSJ100 авиакомпании «Red Wings».

Вылет из Барнаула назначен 08.30, прилет в Екатеринбург в – 09.15. Из Екатеринбурга самолет будет вылетать в 03.30, а прибывать в Барнаул в 07.30. Стоимость билета в одну сторону составляет 2599 рублей.

– Пассажирам предоставляется возможность воспользоваться обширной маршрутной сетью аэропорта Кольцово (Екатеринбург), доступны удобные стыковки с городами Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ноябрьск, Ханты-Мансийск и др. – добавляют в пресс-службе аэропорта.