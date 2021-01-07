Из-за сильных морозов в Чемальском районе Республики Алтай замерзли Голубые озера. Местные жители говорят, что это произошло впервые за много лет, пишут «Новости Горного Алтая».Голубые озера – одна из главных достопримечательностей района. Они находятся в окрестностях села Аскат. Самое поразительное в этих озерах — их цвет и чистота. Вода здесь прозрачная и ярко бирюзовая.Каждый год на водоеме устраивают крещенские купания. Несмотря на то, что в этом году поверхность озер покрыл лед, у берегов сделали проруби. Местные жители и некоторые туристы уже купаются в озере, не дождавшись Крещения.Ранее мы писали о том, что аномально холодная погода установилась и в Алтайском крае. На ряде метеостанций Алтайского края, в том числе и в Барнауле, в конце декабря были зафиксированы новые рекорды абсолютного минимума температуры за все время метеонаблюдений.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за аномальных холодовТемпература может быть ниже -35 (подробнее)