В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. Морозы не хотят отступать, и в ближайшие дни на территории региона ожидается понижение температуры до -35 градусов.Как сообщают синоптики регионального гидрометцентра, 7 января ночью температура воздуха составит -32,-37, местами по востоку -25,-30 градусов. День пройдет без осадков. Местами может наблюдаться изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.Днем 7 января будет потеплее. Столбик термометра покажет -21,-26, местами по югу до -16 градусов. Днем также без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.8 января в Алтайском крае подует южный ветер со скоростью 3-8 м/с.