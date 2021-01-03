На ряде метеостанций Алтайского края, в том числе и в Барнауле, в конце декабря были зафиксированы новые рекорды абсолютного минимума температуры за все время метеонаблюдений.Так, по данным краевого гидрометцентра, в Барнауле был побит рекорд 1920 года - тогда температура 27 декабря опускалась до -41,4, а в этом году до -41,7.А метостанция \\"Бийск - Зональная\\" 27 декабря 1970 года зафиксировала -39,6 градуса, а в этот же день 2020 года: -47,4!- Средняя же температура воздуха декабря-2020 составила -12...-17 градусов, что на 2-3 градуса ниже нормы, - сообщили синоптики. - Холодная погода отмечалась в начале месяца и в середине третьей декады, а с 26 по 28 декабря - местами с сильными морозами.Довольно комфортная для сибиряков погода стояла с 8 по 25 декабря. Температура днем была от -5 до -13, местами в предгорьях повышалась и до +4. В это же время отмечались сильные снегопады. На некоторых метеостанциях даже зафиксированы новые рекорды суточных осадков. Например, в Камне-на-Оби 8 декабря 1948 года выпало 6,4 мм осадков в сутки, а 8 декабря 2020 года - 10 мм.КстатиЗа 100 лет самые теплые декабри в Барнауле были:- в 2015 году со среднемесячной температурой минус 5,5;- в 2013 - минус 6,4;- в 1951 - минус 6,6.Самые холодные:- 1966 - минус 25,8- 1929 - минус 24,7- 2012 - 24,3.Абсолютный максимум декабря в Барнауле отмечен 4 декабря 1948 года - плюс 6,7. Абсолютный минимум - 18 декабря 1938 года - минус 49,5.