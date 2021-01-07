В селе Колывань Курьинского района Алтайского края при пожаре в ночь на 6 января погибли два человека, пишет региональное управление МЧС.Сообщение о возгорании поступило спасателям в первом часу ночи. На место происшествия прибыли два боевых расчета отдельного поста 70-й пожарно-спасательной части. Деревянный дом горел открытым огнем, пламя стремительно распространялось по конструкциям.Возгорание ликвидировали, его площадь превысила 40 квадратных метров. На месте происшествия обнаружили тела двоих мужчин. Причину происшествия установят специалисты.Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае с начала года произошло более 80 пожаров. Основными причинами стали: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.В региональном управлении МЧС вновь призывают всех быть предельно внимательными с печами и обогревателями, не забывать о соблюдении правил пожарной безопасности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ10 человек спасли при пожаре в БарнаулеВозгорание произошло в многоэтажке (подробнее)