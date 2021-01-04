В Алтайском крае за четыре дня 2021 года произошло уже около 80 пожаров, на которых погибли 9 человек, а двое получили травмы. В региональном управлении МЧС рассказали подробности этих происшествий и призвали в условиях сильных морозов быть предельно внимательными с печами и обогревателями.Ранним утром, 1 января в селе Верх-Марушка Целинного района в частном доме на пожаре погибло 3 человека. К моменту прибытия пожарного расчета одноэтажное строение горело открытым огнем. Помимо этого произошло частичное обрушение кровли деревянного дома. Подробнее об этом мы сообщали здесь.В тот же вечер в частном доме по улице Власихинская Барнаула при тушении пожара обнаружили погибшего мужчину. Вечером 2 января в райцентре Алтайское в частном доме произошел пожар, при котором также погиб мужчина. На следующее утро, 3 января, в селе Павловск загорелся жилой дом, в одной из комнат обнаружен погибший мужчина.Сегодня, 4 января, на пожарах в своих домах погибла женщина в райцентре Михайловское и двое мужчин в селе Харитоново Завьяловского района.Основными причинами пожаров стали: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.Простые правила– Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее два – три раза в день и не более чем по полтора часа. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи, – напоминают в региональном управлении МЧС.Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова. Важно следить, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от топящейся печи. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический лист размерами не менее 50 на 70 см. Зола и шлак, выгребаемые из топок нужно заливать водой и удалять в специально отведенное для них место.Недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию. Также нельзя пользоваться самодельными электронагревательными приборами и предохранителями (жучками), они должны быть только заводского изготовления. Самыми надежными являются автоматические предохранители, которые всегда можно купить в любом хозяйственном магазине.– В условиях сильных холодов будьте предельно внимательны с отопительными печами, не допускайте их перекала, усиленной топкой! При пользовании электроприборами не допускайте перегруза сети, – добавили в МЧС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ10 человек спасли при пожаре в БарнаулеВозгорание произошло в многоэтажке (подробнее)