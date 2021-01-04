В Барнауле вечером 3 января произошел пожар в многоэтажке на улице Панфиловцев. Из здания спасли 10 человек, сообщает краевое управление МЧС.Возгорание случилось на пятом этаже девятиэтажного дома. На момент прибытия пожарных в подъезде было сильное задымление. Два звена газодымозащитной службы приступили к спасению людей, находящихся в дыму. Из подъезда самостоятельно вышли 45 человек. Кроме того, спасатели вывели на воздух еще десять человек, в том числе одного ребенка.Очаг пожара обнаружили быстро: горел диван в квартире на пятом этаже. Открытое горение ликвидировали в течение десяти минут, пожару не дали распространиться за пределы квартиры. На месте происшествия работали 24 человека , использовали 7 единиц техники. Пострадавших нет, причину пожара установят специалисты.Ранее мы сообщали, что на январских каникулах сотрудники МЧС на Алтае проводят рейды по частным домам, чтобы предотвратить пожары.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Барнауле во время пожара спасли 17 человекКогда пожарные приехали на место, в подъезде дома было уже сильное задымление (подробнее)