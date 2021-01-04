Специалисты комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации Ленинского района вместе с полицейскими продолжают проверять, как заведения общепита соблюдают ковидные ограничения. Один из рейдов провели вечером 3 января, пишет пресс-служба мэрии города.Специалисты проверили десять организаций. Шесть из них не работали, в четырех выявили три нарушения масочного режима. Все устранили на месте. С нарушителями провели разъяснительную работу.Напомним, ранее мы сообщали, что число заболевших коронавирусом в Алтайском крае за минувшие сутки выросло на 206 человек и составило 33748 случаев инфицирования, в том числе 2234 ребенка до 17 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧисло умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 4 января 2021 года составило 1590Мы собрали последние новости о числе умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 4 января 2021 года (подробнее)