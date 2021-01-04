Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 января 2021 года выросло на 206 человек и составило 33748 случаев инфицирования, в том числе 2234 ребенка до 17 лет включительно. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края.На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1809 человек. Кроме того, 1057 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.Количество тяжелобольных – 412, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 110. Минздрав края развернул 4193 койки, к кислороду подключены 2311, с ИВЛ – 439.– 25 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 596 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – отметили в оперштабе края.Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 64, Рубцовск – 21, Бийск – 12, Павловский район – 9, Локтевский, Новичихинский районы – по 6 заболевших, Первомайский, Родинский районы – по 5 заболевших, Заринск, Алейский, Поспелихинский, Рубцовский, Тогульский районы – по 4 заболевших, Алейск, Баевский, Бийский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Краснощековский, Кулундинский, Романовский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Славгород, Зональный, Калманский, Смоленский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Целинный, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Благовещенский, Завьяловский, Каменский, Курьинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Усть - Калманский районы – по одному заболевшему.Число выздоровевших в Алтайском крае за минувшие сутки увеличилось на 131 человека. Всего вылечившихся – 30224.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВсеобщая вакцинация против коронавируса стартовала в Алтайском краеПока прививать будут только в трех городах региона (подробнее)