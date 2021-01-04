В Алтайском крае по состоянию на 4 января скончались 1590 человек с коронавирусом, в том числе 917 случаев от COVID-19, 673 – иные причины смерти.По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 13 человек с коронаврусом:10 из них от COVID-19, 3 – по иным причинам.Отметим, что количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 33748, в том числе 2234 ребенка до 17 лет включительно.Из общего числа заболевших 388 случаев – завозные, в том числе, 164 – из-за рубежа; 19582 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 33748 заболевших: 9596 – у больных внебольничной пневмонией, 17120 – у заболевших ОРВИ, в 7032 случаях – бессимптомное течение.Выздоровевших также становится больше, их уже 30224 человек.Всего в крае на новую COVID-19 обследовали свыше 962 тыс.человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 114,03 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 1854 человека в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 1968 за минувшие сутки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧисло заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 января 2021 года составило 33748Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 января 2021 года (подробнее)