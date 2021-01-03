В Барнауле 18 декабря пропал 35-летний Федор Андреев. Как оказалось, это брат Дмитрия Матюшова, парня, который создал отряд \\"Артур\\", чтобы искать пропавших людей.По словам Дмитрия, его брат после смерти матери мог находиться в состоянии потрясения. Машину пропавшего уже нашли, но она оказалась пустой. Где сам Федор - остается загадкой. К поискам уже подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт» и полиция, сообщают Вести-Алтай.Приметы пропавшего: худощавый, рост 180 см, черные волосы, карие глаза. Он был одет в пуховик, брюки и кроссовки - все черного цвета.Дмитрий и его родственники просят откликнуться всех, кто что-либо знает о местонахождении Фёдора.Если вам что-либо известно, звоните по круглосуточному и бесплатному телефону 8-800-700-54-52 (\\"Лиза Алерт\\"), а также по телефону 8 (800) 301-15-28 (\\"Артур\\").