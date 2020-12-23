В Рубцовске нашли пропавших сестер 7 и 9 лет. Девочки пошли в гости к подружке днем, но не вернулись домой к вечеру. Выяснилось, что они заблудились, сообщили в управление по печати региона.Родители обратились в полицию, когда девочки не вернулись домой. Неравнодушные горожане, узнав о случившемся, в соцсетях призвали помочь с поисками. Ситуация осложнялась тем, что сестры не помнили точный адрес своего дома и родители предполагали, что они могли заблудились. Так и получилось.Вскоре замерзших сестер заметили полицейские. Как выяснилось, девочки свернули не туда, а потом не смогли найти дорогу домой. К счастью, все закончилось хорошо, дети уже дома.Напомним, ранее мы сообщали, что 14 декабря в Целинном районе заблудились два студента Бочкаревского лицея. В два часа дня друзья отправились из Бочкарей в село Верх-Бехтемир, что в Бийском районе, где жил один из них. Подробнее об этом можно прочитать здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Алтае овчарка нашла пенсионера с деменцией, который зимней ночью ушел из домаИсторию, случившуюся 9 декабря в Каменском районе Алтайского края, можно внести в список предновогодних чудес. В глухой деревне 18 часов плутал по сугробам глубокий старик. 84-летний Виктор Филипов мог бы замерзнуть у речки Чертенихи, но его спасли любовь дочери, овчарка Ксюша и добрые люди (подробнее)