В ближайшие трое суток в Алтайском крае сохранится холодная погода с минимальными температурами воздуха ниже -35...-40 градусов, пишет алтайский Гидрометцентр.4, 5 и 6 января в регионе будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-8 м/с. Температура ночью -30… -37 градусов, местами до -40… -45, днем 4 января -27… -32, местами -20…-25 градусов. В последующие двое суток дневные температуры составят -21… -28 градусов, местами в предгорьях до -16… -17.В Барнауле также будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-8 м/с. Ночью -34…. -36 градусов, 6 января до 32 градусов мороза. Днем -25… -27 градусов, в среду -21… -23 градусов.Напомним, ранее мы сообщали, что на ряде метеостанций Алтайского края, в том числе и в Барнауле, в конце декабря были зафиксированы новые рекорды абсолютного минимума температуры за все время метеонаблюдений.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлтайский край на новогодних каникулах 2021 накроют аномальные морозы до-40 и нижеСиноптик рассказала о погоде в Алтайском крае на новогодних каникулах 2021 (подробнее)