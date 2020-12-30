Первая декада января 2021 года в Алтайском крае будет особенно морозной. Столбики термометра опустятся до отметки -35…-40 градусов и ниже. О причинах такой погоды в беседе с «Комсомольской Правдой – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.В начале января Алтайский край будет находиться под влиянием азиатского антициклона, сформировавшегося, в том числе, за счет поступления холодного воздуха из Арктики.–Все это обуславливает аномально холодную погоду, которая установится в регионе в первые дни января, – сказала Людмила Юрьевна.Из-за сильных морозов в крае объявили штормовое предупреждение до 6 января. Синоптики предполагают, что позднее его продлят до 10 января. В этот период ночью и по утрам на большей части Алтайского края температура воздуха составит -35 градусов. Местами и вовсе возможно похолодание до -40 градусов и ниже.Важно!В региональном МЧС призывают не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, а также не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами.– Автомобилистам следует помнить, чтобы не лишиться машины в результате возгорания, прогревать ее необходимо только под присмотром и разрешенными способами. Как правило, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту ДТП. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева, – сообщают в ведомстве.В сильный холод рекомендуют отменить прогулки и дальние поездки.Напомним, ранее мы сообщали, какой будет погода в новогоднюю ночь в Алтайском крае.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКуда сходить на новогодних праздниках 2021 в БарнаулеАфиша мероприятий в новогодние праздники в Барнауле 2021 (подробнее)