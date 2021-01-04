В Барнауле 3 января в аварии погибла 35-летняя женщина. Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП, сообщают в группе \\"Инцидент Барнаул\\" со ссылкой на информацию ГИБДД краевой столицы.Авария произошла на бульваре 9 января. Перед переездом через ЖД пути автомобиль Toyota Camry под управлением молодой женщины врезался в опору линии электропередач.В результате ДТП женщина получила серьезные травмы и скончалась на месте аварии до приезда медиков.Полицейские выясняют все обстоятельства этого ДТП.Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле произошло ДТП с участием автомобиля доставки пиццы. Авария случилась вечером 27 декабря, на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Димитрова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлтайские спасатели за сутки три раза выезжали на ДТПМЧС призывает водителей быть крайне внимательными на дорогах (подробнее)