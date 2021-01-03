За сутки пожарно-спасательные формирования МЧС по Алтайскому краю три раза выезжали на ДТП, чтобы ликвидировать последствия аварий.- Нередко пострадавшие находятся зажатыми в искореженном авто, и спасатели с помощью инструмента быстро выполняют множество действий. Если случилось загорание, то его немедленно тушат. Если ДТП без загорания, вскрывают капот и багажник и обесточивают автомобиль. Затем гидравлическим инструментом вскрывают искореженные детали, мешающие извлечь пострадавших, - рассказали в МЧС.Спасатели призывают водителей быть крайне внимательными на дорогах, соблюдать правила, скорость и дистанцию.- Перед дальней поездкой важно проверить состояние всех систем автомобиля, аптечку и средства пожаротушения, взять с собой топор и трос, а также средства связи. Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее, - предупреждают в МЧС.