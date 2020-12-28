В Барнауле произошло ДТП с участием автомобиля доставки пиццы. Авария произошла вечером в воскресенье, 27 декабря, на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Димитрова.Об этом сообщает сообщество в «Вконтакте» «Инцидент Барнаул» со ссылкой на своих подписчиков.- В результате столкновения автомобиль Mitsubishi Lancer оказался на тротуаре. По предварительной информации, пострадавших нет, - сообщает паблик.- Этот автомобиль или нет, не знаю, но точно с этой рекламой много раз попадался в городе носился как угорелый! – комментируют горожане в группе.