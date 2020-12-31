В капитал-шоу «Поле чудес» приняли участие жители Алтайского края – Ольга Баранова, оператор искусственного осеменения коров и телок в АО «Учхоз «Пригородное», и зоотехник-селекционер Анна Карасева. Праздничный выпуск программы вышел в эфире Первого канала 30 декабря, сообщает минкульт региона.Передача была посвящена Новому Году и его символу – быку. Поэтому среди игроков и были представители отрасли сельского хозяйства.Ведущему передачи Леониду Якубовичу гости из Алтайского края кроме традиционных даров региона привезли и творческий подарок. В программе выступили дуэт Вадима Вяткина и Виктории Алексеевой.– Мы привыкли выступать на разных концертных площадках, но здесь, в Останкино, в передаче, которую покажут на Первом канале, конечно, было волнительно и почетно, – сказал Вадим Вяткин.Напомним, ранее мы сообщали, что в феврале участницей капитал-шоу «Поле чудес» стала педагог по вокалу Кристина Николенко из Барнаула. Она призналась, что решилась на участие в передаче благодаря настояниям своей бабушки. Вместе с Кристиной в Москву прибыли ее воспитанники и продемонстрировали интересный музыкальный номер с песней «Падаем и взлетаем».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВот тебе и «Поле чудес»... Редактор популярной программы обидел незрячего музыканта«Инвалидов по зрению на игру не берем», - заявили по телефону жителю Алтая, а потом передумали (подробнее)