Вот тебе и «Поле чудес»... Редактор популярной программы обидел незрячего музыканта

Александр в детстве освоил аккордеон Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сотрудник Первого канала, занимающийся подготовкой новогодних съемок программы «Поле чудес», обидел инвалида первой группы по зрению из Алтайского края.

Об этом житель Змеиногорска Александр Данилов рассказал редакции «Комсомолки».

Сорокалетний руководитель ансамбля «Ивушка» не видит с детства.

- До пяти лет пробивался свет, а потом и он пропал, - рассказывает Александр.

Но уже с малых лет талантливый мальчик отгадывал кроссворды в специальных журналах для незрячих. Тогда же освоил аккордеон. Сегодня он руководит народным ансамблем в районном ДК, пишет музыку, поет в церковном хоре.

В письме Леониду Якубовичу, отправленном в начале ноября, Данилов поздравил ведущего с 30-летним юбилеем программы, пожелал передаче процветания, а лично Якубовичу - крепкого сибирского здоровья. В этом же письме незрячий музыкант осмелился поделиться мечтой - поучаствовать в программе и, может быть, получить приз от ведущего. И этим подарком-чудом может стать особое устройство для незрячих.

«Если раньше были большие Брайлевские книги, то теперь мир высоких технологий шагнул вперёд, – рассказал в письме Данилов. - Книги, конечно, печатают, но их не так много. А я ещё при этом работаю в Храме, пою в церковном хоре, и мне важно под рукой иметь тексты и ноты церковного песнопения! Но чтобы их прочесть нужно специальное тифлотехническое устройство «ЭльБрайль».

Это устройство, по словам Данилова, способно позволить незрячему человеку не только общаться с друзьями, но и читать, редактировать и выполнять другие действия на компьютере наравне со зрячими пользователями.

- Да я к тому же ещё и музыкант. И мне нужно, чтобы ноты были под рукой. Брайлевская книга занимает много места, а устройство «ЭльБрайль» много не занимает и способно заменить незрячему Брайлевскую книгу, - объяснил автор письма.

Ансамбль "Ивушка" (Александр посередине в очках) Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вечером 2 декабря Данилову позвонили с Первого канала.

- Молодой человек представился Леонидом, редактором программы (это был не Якубович), - рассказывает Александр. - Он интересовался нашим коллективом, спросил, хотел бы я приехать на съемки 25-27 декабря. Я ответил: «Конечно», и сразу добавил, что незрячий, что без сопровождения ехать не смогу. «Вы знаете, мы никого не сопровождаем, никто не поедет в Змеиногорск», – тут же отрезал Леонид.

После этого руководитель народного хора решил уточнить, могут ли инвалиды по зрению принимать участие в программе «Поле чудес». В ответ услышал категоричное: «Нет!»

- Он сказал, что это запрещено. Что по правилам передачи незрячие не могут принимать участие как игроки, - рассказывает Александр. - Потому что, мол, вы же не увидите табло и не сможете прочитать слово.

Данилов в ответ заметил, что у него прекрасная память, и он может увидеть табло «на слух».

- Я запоминаю названные буквы и могу составить слово в уме, - говорит талантливый сотрудник сельского ДК. - Но редактор программы меня не слышал, предложил взять в итоге кого-нибудь из коллектива, чтобы тот играл вместо меня.

- Я писал это письмо с надеждой на новогоднее чудо, - вздохнул слепой музыкант. - Однажды такое доброе волшебство было в моей жизни - незрячая певица Диана Гурцкая помогла с однокомнатной квартирой, в которой сейчас мы живем с женой Оксаной и собакой-поводырем Нордом. А здесь…Наверно, это полная дискриминация инвалидов. Я ведь прекрасно могу участвовать в проекте. Да, я не вижу, однако это мне не помешает крутить барабан и отгадывать слова…

Между тем, на сайте передачи в правилах о запрете игры для инвалидов по зрению не сказано ни слова.

«В игру играют и взрослые, и дети, пожарные, доярки, милиционеры, учителя, ветераны войны, артисты - все, кто знает русские буквы и слова. В съемках принимают участие игроки со всей России и ближнего зарубежья», - бодро гласит анонс программы.

В качестве эксперимента корреспондент "Комсомолки" позвонила редактору программы Леониду, представившись землячкой Данилова, и спросила, действительно ли слепому руководителю ансамбля нельзя играть в "Поле чудес", заметила, что человек расстроен отказом. И вот что услышала:

- К сожалению, нет, ему нельзя участвовать в передаче, - сказал редактор. - К сожалению, у нас нет технической возможности сделать так, чтобы незрячий человек в ней участвовал. Там открывается табло, ведущий будет говорить: «Посмотрите, пожалуйста, какую букву вам открыть». Я понимаю, что можно по памяти, но телезрители должны видеть, что табло открывается привычно. Я лично понимаю, что он сам вполне бы смог, но формат передачи не предполагает.

- Это правила такие? - уточняю.

- Не то, чтобы правило, но не получится, - вновь повторил мне как непонятливой молодой человек.

И после предложил приехать в Москву ансамблем «Ивушка». Заметил, что в письме именно ансамбль его в первую очередь заинтересовал.

- Там все зрячие, как я понимаю, - заметил редактор. - Плюс кто-то должен быть игроком, но не сам руководитель.