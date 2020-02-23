Педагог из Барнаула отгадала слово на «Поле чудес»

23 Февр. 2020 2020-02-23T14:19:24+03:00

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Педагог по вокалу Кристина Николенко из Барнаула стала участницей капитал-шоу «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем. Выпуск с ее участием появился на сайте Первого канала.

Девушка рассказала ведущему, что работает в музыкальной школе, а по первому образованию она художник. Она призналась, что решилась на участие в передаче благодаря настояниям своей бабушки. Вместе с Кристиной в Москву прибыли ее воспитанники и продемонстрировали интересный музыкальный номер с песней «Падаем и взлетаем».

Девушка подарила Якубовичу картину алтайского художника, мед и молочную продукцию.

Кристина выступала в третьей тройке. Она смогла верно отгадать первую букву и все слово. Это было слово «бердыш» — оружие в виде длинного топорища, с которым бунтовали русские стрельцы.

Кристина прошла в полуфинал, но отгадать слово «кистень» и выйти в суперфинал ей не удалось. Однако, по словам девушки, она все равно получила массу впечатлений и осталась довольна.

Посмотреть на игру жительницы Барнаула можно с 39-й минуты.

Поле чудес. Воины и ратники. Выпуск от 21.02.2020.Девять игроков из разных городов и сел России собираются за барабаном в студии программы Поле чудес , чтобы, разбившись на тройки, отгадать слова, которые зашифровал для них на табло ведущий. Победители каждой из игровых троек встречаются в финале, где и определяется человек, который выигрывает главный приз. Игра ведется на очки, поэтому в конце программы победитель может выбрать количество призов в соответствии с количеством набранных им очков. В программе также предусмотрена суперигра, на которую победитель программы волен согласиться или не согласиться. В случае его согласия ведущий зашифровывает на табло три слова, которые нужно отгадать после минуты, которая дается игроку на раздумья. Если игрок отгадывает одно слово, расположенное на табло по горизонтали, он выигрывает суперприз. Если же игроку удается после минуты раздумий назвать все три слова, программа Поле чудес вручает ему автомобиль. Тема игры Воины и ратники .

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ИСТОЧНИК KP.RU