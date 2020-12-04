В Алтайском крае школьников 5-8 классов предлагают кормить бесплатно

Питание в школе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший депутат барнаульской гордумы Дмитрий Астаховский предложил организовать в школах Алтайского края бесплатное питание для учащихся 5-8 классов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Экс-депутат гордумы сообщил, что считает недостаточным организацию бесплатного питания детей в школах с 1 по 4 классы.

– Чем дети 4-х классов отличаются от детей 5 - 8 классов ? Предлагаю депутатам всех уровней поднять вопрос и выйти с предложением об организации питания детям 5 - 8 классов, – написал Дмитрий Астаховский.

Он предложил до Нового Года найти деньги в бюджете Алтайского края. Другой вариант, по словам экс-депутата: использование средств средства на поддержку МСП.

– Предлагаю рассмотреть возможность перенаправления данных средств на цели питания детей в школах, если это возможно. Если нет, то все-таки изыскать из бюджета, – добавил Астаховский.

Ранее мы писали о том, что на горячее питание учащихся начальных классов в 2021 году Алтайский край получит 1 млрд 171 млн рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.

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