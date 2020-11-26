В мэрии Барнаула рассказали, какие именно просроченные продукты нашли в местных школах

Другие нарушения по питанию школьников не связаны со сроком годности продуктов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В октябре барнаульская прокуратура проверяла качество питания в городских школах и обнаружила просроченные продукты.

– Единственным просроченным продуктом, который был обнаружен, являются дрожжи «Рекорд». Всё. Остальные выявленные сотрудниками прокуратуры нарушения касаются не только деятельности КШП «Глобус», но и администрации школ, – прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Другие нарушения не связаны со сроком годности продуктов. Так, в двух школах в сентябре и октябре детям-надомникам не выдавали продуктовые наборы. В одной из школ не было необходимого оборудования - отсутствовала металлическая сетка с ручками и гибкий шланг с душевой насадкой и сухожаровый шкаф для обработки посуды. Шкаф обещали купить до конца года.

Нарушения в санитарной книжке

На комбинате школьного питания Глобус у восьми сотрудников не проставили штампы в санитарных книжках о сдаче анализов, но сами анализы, как сообщают в мэрии, были сданы.

— Отсутствие необходимой маркировки было выявлено на двух продуктах, оставшихся после приготовления пищи в первую смену (в этот день он был не последним, продукты планировалось использовать для приготовления блюд во 2 смену этого же дня. Они не были просроченными!), – добавляют в пресс-службе горадминистрации.

На сегодняшний день все нарушения в «Глобусе» устранены.

Кого накажут?

Директоров школ, которые не выдавали продуктовые наборы, привлекут к административной ответственности. На комбинате школьного питания проводится служебная проверка в отношении санврача – ему грозит административная ответственность, если выявят нарушения.

Дисциплинарное наказание может грозить заведующей столовой, в которой нашли просроченные дрожжи.

— Специалисту комитета по образованию, будет указано на ненадлежащее исполнение своих обязанностей в части организации школьного питания, так как сотрудник работает в комитете менее месяца, – сообщают в мэрии.

ЧИТАЙЕ ТАКЖЕ:

Родители алтайских школьников взбунтовались из-за 20-минутных перемен

По их словам, дети поздно возвращаются домой, а потом делают уроки до полуночи (подробнее)