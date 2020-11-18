Более миллиарда рублей выделят Алтайскому краю на горячее питание детей в 2021 году

Питание в школе.
Фото: Олег УКЛАДОВ
На горячее питание учащихся начальных классов в 2021 году Алтайский край получит 1 млрд 171 млн рублей. Деньги выделят из федерального бюджета, пишет пресс-служба правительства края.
– Нам подтвердили новую сумму финансирования, и, по нашим подсчетам, на одного ребенка получается 54 рубля против 51 рубля в 2020 году. Кроме того, 110 миллионов выделили на детей с ограниченными возможностями здоровья, которые должны питаться два раза в день или получать сухой паек, если они не приходят в школу, – сказал министр образования и науки края Максим Костенко.
В 2020 году финансирование составило около 350 млн рублей из федерального бюджета, 125 млн - из краевого и более трех - из муниципального. Новую сумму распределят на питание 120 тыс. детей края в течение всего календарного года.
Кроме того, по итогам года, около 150 млн рублей направят на модернизацию технологического оборудования школьных пищеблоков.
Напомним, бесплатное горячее питание для российских школьников с 1 по 4 класс ввели с 1 сентября 2020 года.
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