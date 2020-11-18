Более миллиарда рублей выделят Алтайскому краю на горячее питание детей в 2021 году

Питание в школе. Фото: Олег УКЛАДОВ

На горячее питание учащихся начальных классов в 2021 году Алтайский край получит 1 млрд 171 млн рублей. Деньги выделят из федерального бюджета, пишет пресс-служба правительства края.

– Нам подтвердили новую сумму финансирования, и, по нашим подсчетам, на одного ребенка получается 54 рубля против 51 рубля в 2020 году. Кроме того, 110 миллионов выделили на детей с ограниченными возможностями здоровья, которые должны питаться два раза в день или получать сухой паек, если они не приходят в школу, – сказал министр образования и науки края Максим Костенко.

В 2020 году финансирование составило около 350 млн рублей из федерального бюджета, 125 млн - из краевого и более трех - из муниципального. Новую сумму распределят на питание 120 тыс. детей края в течение всего календарного года.

Кроме того, по итогам года, около 150 млн рублей направят на модернизацию технологического оборудования школьных пищеблоков.

Напомним, бесплатное горячее питание для российских школьников с 1 по 4 класс ввели с 1 сентября 2020 года.

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