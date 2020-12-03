Алтайский Минздрав рассказал, куда обращаться по вопросам выдачи бесплатных лекарств от ковида

Обратиться по этому поводу можно в колл-центры медицинских учреждений
Фото: Олег УКЛАДОВ
С 1 декабря в Барнауле стартовала выдача бесплатных набором лекарств для лечения коронавируса. В Минздраве Алтайского края рассказали, куда звонить по вопросам раздачи препаратов.
Обратиться по этому поводу можно в колл-центры медицинских учреждений, а также на «горячую линию» Министерства здравоохранения региона:
- 8-800-350-35-25 (работает в круглосуточном режиме);
- 8(3852) 62-36-48 (с 9:00 до 18:00).
Также можно позвонить в «Аптеки Алтая»: 8 (3852) 38-34-48 (с 8:00 до 17:00 в будни).
Напомним, на лекарства могут рассчитывать те, кто лечится от коронавируса дома. При этом, не имеет значение, есть ли у вас подтвержденный результат теста на ковид. Если при осмотре врач подтвердит хотя бы два симптома новой инфекции, то больному выдадут полагающийся набор.
- В соответствии с нормативно-правовыми актами бесплатные медицинские препараты получат только вновь выявленные пациенты. Если больному диагноз был поставлен раньше начала выдачи лекарств, то, к сожалению, рассчитывать на набор для лечения коронавирусной инфекции он не может, - добавили в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Алтайском крае начнут бесплатно выдавать лекарства от коронавируса
Представители минздрава региона рассказали, кто и как сможет получить препараты (подробнее)