Алтайский Минздрав рассказал, куда обращаться по вопросам выдачи бесплатных лекарств от ковида

Обратиться по этому поводу можно в колл-центры медицинских учреждений Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 декабря в Барнауле стартовала выдача бесплатных набором лекарств для лечения коронавируса. В Минздраве Алтайского края рассказали, куда звонить по вопросам раздачи препаратов.

Обратиться по этому поводу можно в колл-центры медицинских учреждений, а также на «горячую линию» Министерства здравоохранения региона:

- 8-800-350-35-25 (работает в круглосуточном режиме);

- 8(3852) 62-36-48 (с 9:00 до 18:00).

Также можно позвонить в «Аптеки Алтая»: 8 (3852) 38-34-48 (с 8:00 до 17:00 в будни).

Напомним, на лекарства могут рассчитывать те, кто лечится от коронавируса дома. При этом, не имеет значение, есть ли у вас подтвержденный результат теста на ковид. Если при осмотре врач подтвердит хотя бы два симптома новой инфекции, то больному выдадут полагающийся набор.

- В соответствии с нормативно-правовыми актами бесплатные медицинские препараты получат только вновь выявленные пациенты. Если больному диагноз был поставлен раньше начала выдачи лекарств, то, к сожалению, рассчитывать на набор для лечения коронавирусной инфекции он не может, - добавили в ведомстве.

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