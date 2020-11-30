В Алтайском крае начнут бесплатно выдавать лекарства от коронавируса

Лекарства смогут получить минимум 11 тыс. пациентов. Фото: Анна Перевощикова

Жители Барнаула, которые лечатся от COVID-19 на дому, смогут бесплатно получать препараты уже с 1 декабря. В районы Алтайского края их привезут позднее. О том, кому именно положены лекарства и как их будут доставлять больным, на пресс-конференции 30 ноября рассказали представители минздрава региона.

Кто получит лекарства

Лекарства от коронавируса будут получать амбулаторные пациенты, которые имеют лабораторно подтвержденный COVID-19, а также люди с клиническими проявлениями вируса, без результатов мазка.

– Ковид имеет некоторые особенности. Если у пациента есть как минимум два симптома, сходные с коронавирусом, например, одновременно температура выше 37,5 градусов и потеря обоняния, то он тоже будет бесплатно получать лекарственные препараты. Клиническая картина болезни очень разнообразная, сочетание симптомов как раз может говорить о том, что у пациента, вероятно, ковид, – отметила Жанна Вахлова, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального минздрава.

Что за препараты получат больные

Для пациентов, лечащихся дома, в зависимости от их состояния, разработан свой набор лекарств на основе временных методических рекомендаций. В перечне различные группы препаратов. Так люди с легким течением болезни получат противовирусные и жаропонижающие.

При среднетяжелом состоянии без пневмоний к предыдущим лекарствам добавляются препараты группы антикоагулянтов. Если у больного на основе клинических исследований обнаружены признаки присоединения бактериальной инфекции, то дополнительно назначают антибактериальные препараты.

В случае среднетяжелого состояния с пневмонией назначают противовирусные, жаропонижающие и антибактериальные препараты, антикоагулянты, гормоны.

В поликлинике. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как будут выдавать лекарства

Есть два варианта получения медикаментов. В первом случае на дом к пациенту выезжает врач, который осматривает больного и в зависимости от диагноза и состояния выдает нужные препараты. Больному нужно будет подписать добровольное согласие, в котором будет указан список лекарств.

Во втором случаев пациент сам приходит в поликлинику. При установлении диагноза коронавирус на приеме у врача он получит набор лекарств.

Если по каким-то причинам пациент не смог получить препараты дома или во время визита в поликлинику, то лекарства доставят волонтеры. Однако в большей степени их работа будет направлена на доставку лекарств льготным категориям граждан, которые не болеют COVID-19. Всего доставлять препараты готовы около 300 человек, большинство из них – студенты.

Сколько денег потратят

Предполагается, что лекарства смогут получить минимум 11 тыс. пациентов. На эти цели выделено 87 млн рублей, уже заключены контракты на 84 млн. Долгое время искали лекарства по доступным ценам, удалось сэкономить, поэтому будут закупать еще. В среднем цена набора лекарств для одного пациента – 7800 рублей.

На приеме у врача Фото: Олег УКЛАДОВ

Предполагается, что выделенных денег хватит на два месяца. Если возникнет потребность, то такую работу продолжат, все будет зависеть от эпидобстановки.

– Сейчас мы вышли на плато. Нагрузка на скорую помощь и поликлиники снизилась практически в два раза, в сравнении с пиком конца октября. Появился свободный коечный фонд, кислорода достаточно. Сворачиваем некоторые ковидные койки, чтобы возвращаться к обычной жизни и оказывать помощь пациентам с другими заболеваниями, – сказала Жанна Вахлова.

В минздраве края добавили, что препараты для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом также поступили для районов региона. Скоро займутся их доставкой, а затем и выдачей.

Скорая помощь. Фото: Олег УКЛАДОВ

– Схема будет выстроена достаточно быстро, на раскачку времени нет. Нужно максимально оперативно начать лечить пациентов. Тем более, что в районах ситуация особенная – там люди менее социально защищены. Важно, чтобы туда препараты поступили как можно быстрее, – подчеркнула Жанна Игоревна.

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