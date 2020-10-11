Список колл-центров: куда звонить по вопросам медпомощи на Алтае

Колл-центры работают в Барнауле и Бийске Фото: Олег УКЛАДОВ

В медучреждениях Барнаула и Бийска запустили колл-центры. Жители могут позвонить и проконсультироваться по вопросам медицинской помощи, в том числе и по коронавирусу.

Как сообщили в Минздраве региона, в общей сложности в колл-центрах задействовано более 50 операторов, ежедневно они обрабатывают более девяти тысяч звонков.

Список колл-центров

Барнаул

Городская поликлиника № 12

8 (3852) 22-64-51 ул. Первомайская, 50А (амбулатория с.Власиха);

8 (3852) 22-63-73 ул.Благовещенская, 4А (взрослая поликлиника);

8 (3852) 22-64-09 ул.Суворова, 4А (детская поликлиника);

8 (3852) 22-64-81 ул. Юбилейная, 2 (амбулатория п. Новые Зори)

Городская поликлиника № 10

8 (3852) 40-48-73, 8-958-516-44-28 - взрослое отделение

8 (3852) 40-48-73, 8 (3852) 40-46-85 - детское отделение

Городская поликлиника № 7

8 (3852) 59-00-45, 8-933-160-90-69

Городская поликлиника № 9

8 (3852) 56-00-09

8 (3852) 42-47-46

Городская поликлиника № 3

8 (3852) 23-29-00

8 (3852) 23-29-05

Детская городская поликлиника № 9

8 (3852) 720-715

8 (3852) 52-00-54

Детская городская поликлиника №7

8 (3852) 43-95-11

Детская городская поликлиника № 5

8 (3852) 566-778 - отд., Г. Титова, 16;

8 (3852) 566-765 - отд., Э. Алексеевой, 50;

8 (3852)569-488 - отд., В. Кащеевой, 4 в;

8 (3852)569-489

Детская городская поликлиника № 3

8 (3852) 566-808

8 (3852) 566-059 - 1 пед.отд.

8 (3852) 566-061 - 2 пед.отд.

8 (3852) 566-055 - 3 пед.отд.

Городская поликлиника № 14

Детское отделение:

8 (3852) 47-23-32

8 (3852) 47-20-33

Взрослое отделение:

8 (3852) 42-72-52

8 (3852) 42-72-18

Городская поликлиника № 1

8 (3852) 567-100

8 (3852) 567-529

Бийск

Первая городская поликлиника

8(3854) 33-75-00

8(3854) 33-75-88

Детская городская поликлиника № 2

8 (3854) 34-40-04

8 (3854) 25-50-04

8 (3854) 34-50-30

Центральная городская больница

8 (3854) 37-53-39

Городская больница № 2

8 (3854) 43-93-73,

8 (3854) 43-93-79

Городская больница № 3

8(3854) 36-32-64,

8(3854)36-32-54

Городская больница № 4

8 (3854) 44-63-77

8-983-453-23-56

8 (3854) 44-63-72

8 (3854) 44-63-76

8 (3854) 31-12-82 ул. Декабристов, 1

8 (3854) 34-56-56 ул. Мирная, 7

Городская детская больница

8 (3854) 255-333;

8 (3854) 41-91-48 Поликлиника №1;

8 (3854) 33-39-66 Поликлиника №2;

8 (3854) 31-12-83 Поликлиника №3;

8 (3854) 34-56-56 Поликлиника №4

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский министр рассказал, как справляется система здравоохранения в это сложное время

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попов записал видеообращение, в котором рассказал, как сейчас справляются медики в условиях чрезвычайной нагрузки (подробнее)