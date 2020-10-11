Список колл-центров: куда звонить по вопросам медпомощи на Алтае

Колл-центры работают в Барнауле и Бийске
Фото: Олег УКЛАДОВ
В медучреждениях Барнаула и Бийска запустили колл-центры. Жители могут позвонить и проконсультироваться по вопросам медицинской помощи, в том числе и по коронавирусу.
Как сообщили в Минздраве региона, в общей сложности в колл-центрах задействовано более 50 операторов, ежедневно они обрабатывают более девяти тысяч звонков.
Список колл-центров
Барнаул
Городская поликлиника № 12
8 (3852) 22-64-51 ул. Первомайская, 50А (амбулатория с.Власиха);
8 (3852) 22-63-73 ул.Благовещенская, 4А (взрослая поликлиника);
8 (3852) 22-64-09 ул.Суворова, 4А (детская поликлиника);
8 (3852) 22-64-81 ул. Юбилейная, 2 (амбулатория п. Новые Зори)
Городская поликлиника № 10
8 (3852) 40-48-73, 8-958-516-44-28 - взрослое отделение
8 (3852) 40-48-73, 8 (3852) 40-46-85 - детское отделение
Городская поликлиника № 7
8 (3852) 59-00-45, 8-933-160-90-69
Городская поликлиника № 9
8 (3852) 56-00-09
8 (3852) 42-47-46
Городская поликлиника № 3
8 (3852) 23-29-00
8 (3852) 23-29-05
Детская городская поликлиника № 9
8 (3852) 720-715
8 (3852) 52-00-54
Детская городская поликлиника №7
8 (3852) 43-95-11
Детская городская поликлиника № 5
8 (3852) 566-778 - отд., Г. Титова, 16;
8 (3852) 566-765 - отд., Э. Алексеевой, 50;
8 (3852)569-488 - отд., В. Кащеевой, 4 в;
8 (3852)569-489
Детская городская поликлиника № 3
8 (3852) 566-808
8 (3852) 566-059 - 1 пед.отд.
8 (3852) 566-061 - 2 пед.отд.
8 (3852) 566-055 - 3 пед.отд.
Городская поликлиника № 14
Детское отделение:
8 (3852) 47-23-32
8 (3852) 47-20-33
Взрослое отделение:
8 (3852) 42-72-52
8 (3852) 42-72-18
Городская поликлиника № 1
8 (3852) 567-100
8 (3852) 567-529
Бийск
Первая городская поликлиника
8(3854) 33-75-00
8(3854) 33-75-88
Детская городская поликлиника № 2
8 (3854) 34-40-04
8 (3854) 25-50-04
8 (3854) 34-50-30
Центральная городская больница
8 (3854) 37-53-39
Городская больница № 2
8 (3854) 43-93-73,
8 (3854) 43-93-79
Городская больница № 3
8(3854) 36-32-64,
8(3854)36-32-54
Городская больница № 4
8 (3854) 44-63-77
8-983-453-23-56
8 (3854) 44-63-72
8 (3854) 44-63-76
8 (3854) 31-12-82 ул. Декабристов, 1
8 (3854) 34-56-56 ул. Мирная, 7
Городская детская больница
8 (3854) 255-333;
8 (3854) 41-91-48 Поликлиника №1;
8 (3854) 33-39-66 Поликлиника №2;
8 (3854) 31-12-83 Поликлиника №3;
8 (3854) 34-56-56 Поликлиника №4
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Алтайский министр рассказал, как справляется система здравоохранения в это сложное время
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попов записал видеообращение, в котором рассказал, как сейчас справляются медики в условиях чрезвычайной нагрузки (подробнее)