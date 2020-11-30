СМИ: еще один чиновник в Алтайском крае взял больничный

На Алтае коронавирусом переболели уже несколько чиновников. Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко ушел на больничный, сообщает «Политсибру» со ссылкой на свои источники. Как пишет издание, пока неизвестно, с чем связан уход – стал ли причиной коронавирус или дело в чем-то другом. Также неизвестно, сдавал ли Костенко тест на COVID-19.

Напомним, ранее на больничный в связи с коронавирусом уходил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. До него губернатор края Виктор Томенко также заболел коронавирусом и некоторое время лежал в краевой клинической больнице с пневмонией, на тот момент, по официальной информации, тест у него показывал отрицательный результат.

Также коронавирусом переболели несколько заместителей председателя правительства региона: Денис Губин, Александр Климир, Игорь Степаненко и Александр Лукьянов.