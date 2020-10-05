Виктор Томенко выложил селфи из больничной палаты

Виктор Томенко. Фото: скриншот со страницы Instagram

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выложил в Instagram фото из больничной палаты. Он пожелал своим подписчикам приятного вечера и спокойной ночи перед началом трудовой недели.

– Всем, кто болеет (я пока с вами) – непременно идти на поправку. Всем, кто здоров, - так держать!!! Дай бог всем вам сил, удачи, терпения, веры и радости! Берегите друг друга! – написал Томенко.

Напомним, неделю назад Виктора Томенко положили с двухсторонней пневмонией в краевую клиническую больницу. На момент госпитализации у него был уже отрицательный тест на коронавирус. Ранее, 22 сентября, стало известно, что губернатор заразился коронавирусом.

На сегодняшний день в Алтайском крае коронавирусом заразились более 14,2 тысяч человек. В регионе развернуто 3020 коек в ковидных госпиталях. Свободных осталось - 452.

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