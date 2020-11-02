У министра здравоохранения Алтайского края подтвердился коронавирус

Работать он будет в дистанционном режиме. Фото: пресс-служба Минздрава АК

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заразился коронавирусом. В конце прошлой недели чиновник почувствовал себя плохо, сдал тест и ушел на самоизоляцию. Результат исследования стал известен лишь сегодня, 2 ноября.

Информацию о заражении министра «Комсомолке» подтвердили в региональном Минздраве.

- Дмитрий Владимирович чувствует себя удовлетворительно, лечение продолжает дома, - отметили в пресс-службе ведомства.

По всей видимости, инфекция протекает в легкой форме, в противном случае министра уже бы поместили в госпиталь. Известно, что на время болезни работать он будет в дистанционном режиме.

Напомним, ранее у Дмитрия Попова появились признаки острой респираторной инфекции, в том числе температура. До последнего думали, что всего лишь простуда, однако тест расставил все на свои места.

Ранее короновирус повалил и других крупных чиновников. К примеру, инфекцию перенес губернатор Виктор Томенко. Изначально он, как и Попов, лечился дома, но позднее был госпитализирован в больницу с двухсторонней пневмонией. Также ковидом заразились четыре зампредседателя правительства - Денис Губин, Александр Климин, Александр Лукьянов и Игорь Степаненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр здравоохранения Алтайского края из-за температуры ушел на самоизоляцию

Тест на коронавирус у него пока что не готов (подробнее)