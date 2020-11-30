Во время пожара в Барнауле спасатели вытащили человека из подвала горящего дома

Причины произошедшего на данный момент устанавливаются. Фото: Олег УКЛАДОВ

29 ноября в Барнауле произошел пожар в жилой пятиэтажке по адресу Георгиева, 3, сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Из дома пожарные эвакуировали 33 человека, из них двое детей. Во время пожара пострадал один мужчина. Его подняли из подвала и госпитализировали. Он отравился продуктами горения.

Сообщается, что в подвале пятиэтажки загорелись сараи, стоял плотный дым в подъезде. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Причины произошедшего на данный момент устанавливаются.

Напомним, подобное происшествие случилось 28 ноября в Барнауле. В Барнауле пожарные вытащили из полыхающей огнем квартиры мужчину. На тот момент, когда его выносили он уже был без сознания. Предположительно, пострадавший отравился продуктами горения.

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