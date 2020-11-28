В Барнауле пожарные вытащили из полыхающей квартиры мужчину

Пострадавшего вынесли из квартиры на улицу (фото: скриншот видео "Инцидент Барнаул")

В субботу днем, 28 ноября, в Барнауле произошло возгорание в многоэтажном жилом доме. Пожарные вынесли из полыхающей квартиры мужчину.

О происшествии рассказали участники сообщества «Инцидент Барнаул». По их данным возгорание произошло в многоэтажке на улице Энтузиастов. Загорелась квартира на первом этаже. Пожарные, прибывшие на вызов, вынесли из горящего помещения мужчину. На тот момент он уже был без сознания. Предположительно, он отравился продуктами горения.

По данным пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, площадь пожара составила около шести квадратных метров. Огонь повредил диван и другие вещи. Кроме хозяина квартиры никто не пострадал. Жильцы остальных квартир самостоятельно эвакуировались.

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