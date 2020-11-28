На Алтае мужчина с ножом пришел в школу

Агрессивного мужчину оперативно задержали и доставили в отделение (фото: скриншот видео МВД)

В Алтайском крае участковый уполномоченный полиции задержал мужчину, которого подозревают в совершении тяжкого преступления. Помимо этого он с ножом приходил в школу и угрожал подростку расправой.

Криминальная история произошли в селе Георгиевка Локтевского района. Тревожный сигнал поступил из местной школы. Педагоги рассказали, что возле учебного заведения находится мужчина и ведет себя агрессивно. В руках у него нож, которым он угрожает одному из учеников. Все это происходит на глазах у других детей. Испуганные школьники бросили к зданию и рассказали обо всем учителям.

- Получив информацию о случившемся, участковый уполномоченный полиции Владимир Высоцкий в считаные минуты прибыл на место происшествия. Злоумышленник успел скрыться. Капитан полиции обнаружил его возле сельского магазина с ножом в руках, - комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обезвредив мужчину полицейский «скрутил» его и доставил для разбирательства в отделение. Туда же прибыла сотрудница службы по делам несовершеннолетних и дознаватель.

Как оказалось, совсем недавно задержанный приехал в село из одного из государств ближнего зарубежья и поселился у 86-летней матери. А тот самый подросток, которому мужчина угрожал ножом, ранее помогал пенсионерке по хозяйству.

- В процессе беседы задержанный неожиданно грубо отозвался о своей матери и сообщил, что ее уже нет в живых. Участковый среагировал мгновенно и выехал к дому, где проживала пенсионерка. В огороде за одним из строений под снегом и ветками он обнаружил ее тело, - добавляет Волк.

Место, куда убийца спрятал тело женщины (фото: скриншот видео МВД)

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Если вина задержанного будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

- Грамотные и своевременные действия капитана полиции Владимира Высоцкого позволили раскрыть тяжкое преступление, оперативно задержать вооруженного злоумышленника и обеспечить безопасность остальных жителей села, - отметила официальный представитель МВД России.