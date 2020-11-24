Житель Алтайского края вытянул жену на улицу через окно и забил до смерти

В суде.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жителя Первомайского района будут судить по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жене, повлекшего ее смерть, пишет краевой Следком.
По данным следствия, ночью в сентябре 2020 года в одном из сел Первомайского поссорились супруги. В этот момент мужчина был на придомовом участке, а его жена дома. В порыве гнева сельчанин выдернул супругу наружу через оконный проем, а затем не менее трех раз ударил в голову.
– От полученных телесных повреждений 27-летняя потерпевшая через несколько часов скончалась на месте происшествия, – отмечают в ведомстве.
Во время следствия мужчина полностью признал вину в содеянном. Уголовное дело направили в суд.
Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае осудили 56-летнего жителя Бийска, который в апреле этого года до смерти забил собственную супругу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Барнаулец забил знакомого до смерти
Мужчину заключили под стражу (подробнее)