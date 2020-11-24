Житель Алтайского края вытянул жену на улицу через окно и забил до смерти

В суде. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Первомайского района будут судить по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жене, повлекшего ее смерть, пишет краевой Следком.

По данным следствия, ночью в сентябре 2020 года в одном из сел Первомайского поссорились супруги. В этот момент мужчина был на придомовом участке, а его жена дома. В порыве гнева сельчанин выдернул супругу наружу через оконный проем, а затем не менее трех раз ударил в голову.

– От полученных телесных повреждений 27-летняя потерпевшая через несколько часов скончалась на месте происшествия, – отмечают в ведомстве.

Во время следствия мужчина полностью признал вину в содеянном. Уголовное дело направили в суд.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае осудили 56-летнего жителя Бийска, который в апреле этого года до смерти забил собственную супругу.

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