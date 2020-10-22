На Алтае муж до смерти забил беспомощную жену

Мужчина свою вину признал полностью, но жену уже не вернуть Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили 56-летнего жителя Бийска, который в апреле этого года до смерти забил собственную супругу.

По данным следствия, что было подтверждено в ходе судебного заседания, в тот день мужчина сидел у себя дома и распивал алкогольные напитки. В какой-то момент он начал избивать свою супругу, которая по состоянию здоровья не могла самостоятельно передвигаться.

- Мужчина сначала сбросил женщину в подвальное помещение, а затем, достав ее на следующий день, нанес сначала руками, а затем различной обувью не менее 20 ударов по голове и телу, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В качестве мотива выступил тот факт, что мужчина узнал о пропаже денег и видимо подумал, что жена причастна к этому. 68-летняя супруга же от полученных травм скончалась на следующий день в больнице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На стадии предварительного следствия мужчина свою вину признал полностью. Суд назначил ему семь лет колонии строгого режима.