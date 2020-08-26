Барнаулец забил знакомого до смерти

Мужчину заключили под стражу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае правоохранители предъявили обвинение жителю Барнаула в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, мужчина проживал у своего друга в частном доме в селе Лебяжье. 21 августа к ним в гости пришли знакомые, с которыми выпивали два дня.

Днем 22 августа обвиняемый поссорился с одним из гостей, а затем жестоко избил мужчину, в том числе ногами по голове. От полученных травм потерпевший скончался.

Мужчину заключили под стражу, правоохранители занимаются сбором и закреплением доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали, что жительницу Барнаула госпитализировали с диагнозом химический ожог лица и передней поверхности грудной клетки. В лицо женщине плеснули уксусной эссенцией.

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