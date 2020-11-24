В Алтайском крае средняя зарплата за год выросла на 6%

В среднем, в регионе работают почти 572 тыс. человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайкрайстат опубликовал данные об оплате труда работников в Алтайском крае с января по сентябрь этого года. Из информации следует, что среднестатистическая зарплата составила 28 695 рублей. Это на 6% выше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

В среднем, в регионе работают почти 572 тыс. человек, общий фонд начисленной зарплаты превысил 147 млрд рублей.

Наибольшая среднемесячная оплата труда в Алтайском крае, по информации за январь -сентябрь 2020 года, у сотрудников сферы воздушного и космического транспорта – 63 229 рублей. Далее следуют финансовая и страховая деятельность – 48 940 рублей, а затем производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 48 010 рублей.

Меньше всего в регионе зарабатывают в производстве мебели 15 629 рублей, в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 16 405 рублей. Несколько больше получают представители деятельности по операциям с недвижимостью – 17 645 рублей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Алтайский край оказался среди трех регионов России с самой низкой средней зарплатой в первом полугодии текущего года.

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