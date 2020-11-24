Алтайский предприниматель больше года не платил зарплату сотрудникам

Работники предприятия не получили положенную по закону зарплату и иные выплаты на сумму более 207 тыс. рублей
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам крестьянско-фермерского хозяйства в Кулундинском районе, сообщает краевой Следком.
По данным следствия, с сентября 2019 по ноябрь 2020 года глава КФХ не выплачивал зарплату и выходное пособие своим сотрудникам. Работники предприятия не получили положенную по закону зарплату и иные выплаты на сумму более 207 тыс. рублей.
– При этом руководитель организации имел реальную возможность для выплат, поскольку в его распоряжении имелись деньги, – отметили в ведомстве.
Следователи выясняют число работников, лишенных зарплаты и общее число средств, которые они недополучили. Расследование продолжается.
Ранее мы сообщали о том, что следователи возбудили уголовное дело после сообщения СМИ о невыплате зарплаты на одном из автотранспортных предприятий Рубцовска. Общая сумма долга перед работниками составила около 6 млн рублей.
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