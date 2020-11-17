Предприятие Рубцовска задолжало сотрудникам зарплаты почти на 6 млн рублей

Банкротство привело к тому, что работникам предприятия не выплатили зарплату Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские следователи возбудили уголовное дело после сообщения СМИ о невыплате зарплаты на одном из автотранспортных предприятий Рубцовска. Общая сумма долга перед работниками составила около 6 млн рублей.

Как сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю, дело было возбуждено по статье «Халатность» по итогам процессуальной проверки. По данным следствия, муниципальное предприятие работало с 2002 года.

- Вследствие ненадлежащего отношения к своим должностным обязанностям сотрудников администрации Рубцовска, у предприятия образовалась налоговая задолженность в размере около 12 миллионов рублей. По иску налоговой службы МУП признано банкротом и в отношении него судом введена процедура конкурсного производства, - отметили в следкоме.

Банкротство привело к тому, что работникам предприятия не выплатили зарплату за период с декабря 2019 по июль 2020 года на сумму больше 5,7 млн рублей.

Следователи дадут юридическую оценку сотрудникам мэрии города. Расследование уголовного дела продолжается.