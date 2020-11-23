Никакой дисциплины и маленький словарный запас: почему на Алтае «не зашла» удаленка

Из офиса работать проще Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С началом пандемии, когда всех массово начали отправлять на удаленку, казалось, что мир уже не будет прежнем, а так и останется в режиме «хоум-офис». Но в реальности этого не случилось, взять хотя бы биржу - удаленных вакансий единицы.

Например, по данным экспертов hh.ru в октябре в Алтайском крае прямые предложения удаленного режима работы составляют всего три процента. Это ненамного больше, чем в 2019 году.

- Стоит отметить, что хотя мы видим долю удаленных вакансий в 3%, реально их больше, так как не во всех вакансиях есть отметка об удаленном режиме работы. Например, ищется человек в офис, но по факту компания работает в гибридном графике. Просто пока это воспринимается как временная мера на период пандемии, - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

По статистике, чаще всего удаленку предлагают в сферах IT (43% всех вакансий с дистанционной занятостью относятся именно к этой профессиональной области), для административного персонала (33%), в продажах (24%), науке и образовании (13%) и в маркетинге (12%). Средняя зарплата для удаленных сотрудников в крае – 32 тысячи рублей.

По мнению бизнес-тренера Анны Немчиновый, тренд удаленки пройдет мимо Алтайского края из-за особенностей сибирского менталитета.

- Это происходит по той же причине, почему у нас плохо заходит тренд колл-центров, когда работы отвечают на телефонные звонки. Для людей важно личное общение глаза в глаза. У нас высокий уровень недоверия. Кроме того, среди людей большое количество визуалов, кинестетиков и очень мало аудиалов. Мы замечаем, как во многих организация люди саботируют уход на удаленку, потому что им не хватает личного общения - купец должен проехать тысячу верст, ударить рукой об руку, чтобы сделка состоялась, – говорит специалист.

Еще одна причина, по ее словам, заключается в низком качестве владения приложениями. И это притом, что основной контингент компаний – молодые сотрудники, но они с трудом представляют, как пользоваться Zoom и прочими программами, позволяющими работать в системе. Только подумайте, у нас на СРМ-системы (Система управления взаимоотношениями с клиентами) начали переходить только год назад. Этого времени едва хватит, чтобы отстроить систему. Да и сейчас у нас, ее используют только процентов 20 от компаний, остальные продолжают вбивать все вручную.

- Еще одна причина, почему мы все до сих пор не на удаленке, мы не системные и льем много воды. Мы сталкиваемся с тем, что люди не умеют излагать мысли. У нас скудный словарный запас. При личном общении мы догоняем провалы в речи жестикуляцией, на удаленных приложениях этого не сделать, они требуют четкости и системности.

Ну и самое главное, у наемного работника низкий уровень самодисциплины. Вернее, она, зачастую, вообще отсутствует. Как это ни грустно, но работать нас заставляет начальник.

- Фрилансеры или собственники научились этому, собственно поэтому у них и есть свое дело. Они могут поднять себя за уши и пойти работать. А у наемного мотивация чужая, без этого они не могут собрать себя в кучу, организовать детей, - говорит Немчинова.