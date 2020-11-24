В Барнауле из-за ремонта перекроют движение на участке малого Павловского тракта

Движение ограничат. Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице из-за ремонта коллектора закроют движение на участке малого Павловского тракта, пишет пресс-служба мэрии города.

Ограничения будут действовать 8:00 30 ноября до 20:00 31 декабря. Движение закроют по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта в районе пересечения с улицей Бабуркина. Рабочие займутся модернизацией канализационного коллектора №15.

Участников дорожного движения просят внимательными на этом участке по возможности заранее выбирать пути объезда.

– Приносим свои извинения за причиненные неудобства, – резюмировали в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

Ранее мы писали о том, что на 215 километре Чуйского тракта (около двух километров от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска) проводят демонтаж путепровода. В связи с этим там временно изменили схему движения. Подробнее здесь.

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