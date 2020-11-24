На Чуйском тракте под Барнаулом изменили схему движения

Демонтаж путепровода. Фото: УПРДОР «Алтай»

На 215 километре Чуйского тракта (около двух километров от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска) проводят демонтаж путепровода. В связи с этим временно изменили схему движения, транспорт едет по объездной дороге. Об этом сообщают в Упрдор «Алтай».

Железнодорожный путепровод построили около 30 лет назад, он никогда не эксплуатировался, но за годы пришел в негодность. Сооружение разбирают, чтобы расширить дорогу до четырех полос.

Сейчас транспорт движется по объездной дороге. Полностью заокнчить демонтаж путепровода планируют до конца года

Участникам дорожного движения приносят извинения за доставленные неудобства и просят планировать поездки заранее.

– Узнать о состоянии проезда по федеральным дорогам Алтайского края и Республики Алтай круглосуточно можно по телефонам: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69, – добавили в в Упрдор «Алтай».

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