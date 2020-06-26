Дорожники расширяют Чуйский тракт в Первомайском районе

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:28:03+03:00

Ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2021 года

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Чуйский тракт начали расширять в Первомайском районе. Работы проводят в пригороде Барнаула, с 212 по 223 км – от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска, сообщает Упрдор «Алтай».

В настоящее время работы в Первомайском районе сосредоточены на строительстве объездной дороги, движение на нее переключат в августе. Одновременно идет строительство площадок для техники, заготовка материалов, переустройство коммуникаций и монтаж цементобетонного завода. Бетон будут использовать в основании дорожной одежды, а на одном из участков и в качестве покрытия.

– Кроме этого объекта, работаем еще на границе Тальменского и Первомайского районов, с 173 по 183 км. В общей сложности расширяем дорогу на протяженности 21 км. Параллельно готовится проектная документация на расширение еще ряда участков: 15 км в сторону Новосибирской области и 58 км – по направлению к Республике Алтай, - сказал Ярослав Долинский, начальник ФКУ Упрдор «Алтай».

Кроме расширения до четырех полос проект включает строительство двух площадок отдыха для водителей большегрузного транспорта, новые линии электроосвещения протяженностью 2,2 км в районе поселка Новый, 3 км разделительного барьерного ограждения и современную систему водоотвода.

Ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU