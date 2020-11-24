Забрал часы с ремешком из крокодиловой кожи и не только: бийчанин обокрал квартиру на 258 тысяч рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

Неизвестные обокрали квартиру 56-летнего жителя Бийска. Хозяин жилища сообщил, что сумма ущерба составила 258 тыс. рублей, пишет краевое управление МВД.

Мужчина рассказал, что преступники проникли в квартиру, когда его не было дома. Их добычей стали скоростной велосипед, сотовый телефон и наручные часы на ремешке из крокодиловой кожи.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 46-летний бийчанин. Мужчина признался в содеянном, часть вещей изъяли.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что жителя краевой столицы осудили за то, что он украл из съемного жилья чугунную дверцу и сдал ее на металлолом.

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